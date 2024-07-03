Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.

Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

İlk yarı

Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

5. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.

19. dakikada kaleci Pentz'in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Avusturya tehlikeli geldi. Posch'un ara pasında Arnautovic, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnautovic'in vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

53. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına giren Laimer'in yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

59. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

66. dakikada Avusturya golü buldu. Sabitzer sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahası önündeki Posch'un kafayla arka direğe gönderdiği topu Gregoritsch, filelerle buluşturdu: 1-2.

90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Milli futbolcunun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Pentz topu çıkarmayı başardı.

90+5. dakiklada Avusturya beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

İlk 11'de değişiklik

Teknik direktör Vincenzo Montella, Çekya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın bu maçta forma giyemedi. Vincenzo Montella, Salih Özcan'ı da yedekler arasında tuttu. Bu üç oyuncunun yerine kart cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Kaptan Kaan Ayhan

A Milli Futbol Takımı'nda cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Maç öncesinde saha içinde takım konuşmasını da kaptan Kaan Ayhan yaptı.

Çeyrek finalde rakip Hollanda

A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Türkiye 3. kez çeyrek finalde

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek.

Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

Merih Demiral, şampiyona tarihinin en hızlı ikinci golünü attı

A Milli Futbol Takımını, Avusturya karşısında öne geçiren golü 57. saniyede atan Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en hızlı ikinci golünü attı.

En hızlı gol rekorunu, bu turnuvada Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23. saniyede İtalya karşısında attığı golle kırmıştı. Merih'in golü, şampiyonada grup aşamasından sonra atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. Rekor 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.

Merih, A Milli Takım formasıyla 48. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.

Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek bu maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Orkun ve İsmail, ay-yıldızlı ekibin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci şampiyonada ilk kez sahada

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci şampiyonada ilk kez Avusturya karşısında sahaya çıktı.

Grup maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can, Avusturya karşılaşmasının 83. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

Maç öncesi düzenlenen taraftar etkinliğine de Mehmet Büyükekşi ile katılan Bakan Osman Aşkın Bak, Türk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Leipzig Stadı'nda büyük coşku

Avusturya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 40 bin olan Leipzig Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tebrikler 'Bizim Çocuklar'. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar." ifadesini kullandı.