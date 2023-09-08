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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Türkiye - Ermenistan müsabakası TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maça İtalyan hakem atandı

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Mert Müldür, Salih, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış

Ermenistan: Cancarevic, Dashyan, Harutyunyan, Haroyan, Mkrtchyan, Tikhnizyan, Balekyan, Spertsyan, Iwu, Zelarrayen, Barseghyan

Ensonhaber