Türk Vatandaşları Rodos Adasına Neden Alınmadı? İşte Tüm Detaylar!

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası'na düzenlenen seferler, Türk vatandaşları için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bayram tatilini Rodos'ta geçirmek isteyen birçok Türk vatandaşı, Rodos polisi tarafından adaya alınmadı. Peki, olayın perde arkasında neler var? İşte tüm detaylar...

Doluluk Gerekçesiyle Girişe İzin Verilmedi!

Yunanistan'ın popüler adalarından Rodos, bayram tatili ve turizm sezonunun başlamasıyla yoğun bir turist akınına uğradı. Rodos polisi, bu yoğunluğu gerekçe göstererek, kapıda vize alarak adaya girmek isteyen Türk vatandaşlarının girişine izin vermedi. Kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından birçok Türk vatandaşı bayram tatilini Rodos'ta geçirmek için Marmaris'ten yola çıktı, ancak Rodos'ta büyük bir engelle karşılaştı.

Marmaris'ten Rodos'a Gitmek İsteyenler Geri Döndü

Marmaris-Rodos arası sefer için limana gelen Türk vatandaşları, Rodos polisinin yoğunluk sebebiyle adaya alınamayacaklarını bildirmesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Üç gün boyunca kapıda vize alarak Rodos'a girmek isteyen 473 kişi adaya giriş yapamadı ve Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı.

Schengen Vizesi Olanlar Giriş Yapabildi

Schengen vizesine sahip olan Türk vatandaşları ise Rodos Adası'na giriş yapabildi. Rodos polisi, adadaki doluluğu gerekçe göstererek sadece kapıda vize alarak giriş yapmak isteyenlere izin vermedi. Bu durum, bayram tatilini Rodos'ta geçirmek isteyen birçok kişiyi mağdur etti.

Sonuç olarak, Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşlarının, yoğunluk gerekçesiyle kapıda vize uygulamasıyla adaya giriş yapamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Rodos polisi, adadaki doluluğu gerekçe göstererek sadece Schengen vizesine sahip olanların girişine izin verdi.