İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aydın, daha sonra müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Polis Haftası'nı kutlayan Balcı, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan emniyet personeline başarılar dilediğini belirtti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.AA

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