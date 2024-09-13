Hatalı Bayrağın Asılması, Sosyal Medyada Patladı

SNCFT'nin genel merkezine Tunus bayrağı yerine yanlışlıkla Türk bayrağının çekilmesi, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, bu hatanın nasıl fark edilmediğini sorguladı. Kullanıcılar, bu tür bir dikkatsizliğin ulusal kurumlarda nasıl meydana geldiğini merak ederken, sosyal medya üzerinden eleştirilerini dile getirdi.

Yerel Tepkiler ve Mahkeme Süreci

Olayın yankılanması üzerine, Tunus'ta savcılık soruşturma başlattı ve bayrağı asan dört kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından, bu dört kişi mahkeme tarafından tutuklandı ve bu karar, ülke genelinde tartışmalara yol açtı. Kamuoyunun, devlet kurumlarının bayrak gibi hassas konularda nasıl bir titizlik göstermesi gerektiğine dair beklentisi arttı.

SNCFT'ten Resmi Özür ve Açıklama

SNCFT, yaşanan karışıklığın, yeni alınan Tunus bayrakları arasına yanlışlıkla bir yabancı bayrağın karışmasından kaynaklandığını açıkladı ve bu durum için özür diledi. Kurum, ulusal bayrağın önemini vurgulayarak, benzer hataların tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın Sert Tepkisi ve Spor Olayları

Aynı zamanda, milliyetçiliği artırmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kais Saied, bir başka bayrak skandalıyla gündeme geldi: Tunus yüzme milli takımının bir spor müsabakasında bayrağın doğru şekilde sergilenmediği gerekçesiyle dağıtılmasına karar verdi. Bu adım, milliyetçilik temasının ve ulusal sembollerin öneminin ülke yönetiminde ne kadar ön planda olduğunu gösteriyor.