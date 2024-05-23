Yılın 1’inci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bu yapılarda ise toplam bin 216 daire bulunuyor. Yapı izni verilen toplam alanın yüzölçümü ise 499 bin 475 metrekare alanı kaplıyor.

Van’da, 449 bin 475 metrekare alanı kaplayan toplam kullanım alanının, 147 bin 554’ü konut kullanım alanı, 201 bin 673’ü konut dışı kullanım alanı ve 150 bin 248’i ise ortak kullanım alanından oluşuyor.

TÜİK verilerine göre; 2024 yılının Ocak - Mart döneminde Van’da 206 binaya da yapı kullanma izni (iskan) verildi. Geçmiş dönemlerde yapılmış yapının ilgili kanun ve yönetmeliğe uygun biçimde yapıldığını gösteren, yapı kullanma izninin verildiği 206 binada bulunan daire sayısı bin 668 oldu.

Van’da kullanma izni verilen toplam alanın yüzölçümü ise 339 bin 715 alanı kaplıyor.

TÜRKİYE’DE 28 BİN 662 BİNAYA YAPI RUHSATI VERİLDİ

Türkiye genelinde 2024 yılı Ocak - Mart döneminde 28 bin 662 binaya belediyeler tarafından yapı ruhsatı verildi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 1’inci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9 arttı.

Belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 36,1 milyon metrekare iken; bunun 18,5 milyon metrekaresi konut, 10,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşerek toplam bina yüzölçümü alanlarının yüzde 51,2’sini konut alanı oluşturdu.