Şaşkınlık Yaratan Etkileşim

Donald Trump’ın bir Türk kullanıcıyı etiketlemesi, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırarak viral bir olaya dönüşüyor kullanıcı,dün gece saatlerinde yaşanan bu gelişme, kullanıcıyı oldukça şaşırttı; zira Trump’ın herhangi bir gönderisini beğenmediği halde, kullanıcı kendisini etiketlendiğini ifade etti ve bu etiketleme Trump’ın profilinde yer almadı. Bu durum, hem Türk kullanıcının hem de Trump’ın sosyal medya etkileşimlerinin nasıl işlediğine dair kafa karıştırıcı soruları gündeme getirdi.

Trump'ın Otomasyon Stratejisi

Sabah saatlerinde olayın perde arkası aydınlandı; Trump, X hesabı üzerinden otomasyon aracılığıyla rastgele kullanıcılara etkileşim gönderiyor ve bu yolla seçim propagandası yapıyordu. Bu durum, Trump’ın sosyal medya stratejisi hakkında tartışmalara yol açarken, diğer siyasilerin de benzer yöntemleri kullanıp kullanmadığı merak ediliyor; ayrıca, bu uygulamanın spam olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de ayrı bir tartışma konusu. Bazı kaynaklar, Elon Musk’ın Trump’a böyle bir imkân tanıdığına dair iddialarda bulunuyor.