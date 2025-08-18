Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de ikinci hafta heyecanı yaşandı. Bir maç dışında diğer tüm maçlar oynandı. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Esenler Erokspor’u 1 – 0 mağlup ederek, sezona 2’de 2 galibiyetle başlamış oldu.

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK bu akşam saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. İkinci hafta perdesi bu maçla kapanacak.

Trendyol 1. Lig’de 2. hafta maç sonuçları şu şekilde;

Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 1 Boluspor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Bandırma Spor

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 3 Arca Çorum FK

Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Sipay Bodrum FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 0 Esenler Erokspor

Manisa Futbol Kulübü 2 - 1 Atakaş Hatayspor

Sakaryaspor A.Ş. 3 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (Bugün saat 21:30’da oynanacak)