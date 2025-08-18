Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de ikinci hafta heyecanı yaşandı. Bir maç dışında diğer tüm maçlar oynandı. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Esenler Erokspor’u 1 – 0 mağlup ederek, sezona 2’de 2 galibiyetle başlamış oldu.
Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK bu akşam saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. İkinci hafta perdesi bu maçla kapanacak.
Trendyol 1. Lig’de 2. hafta maç sonuçları şu şekilde;
Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 İstanbulspor A.Ş.
Sms Grup Sarıyerspor 1 - 1 Boluspor
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Bandırma Spor
Adana Demirspor A.Ş. 0 - 3 Arca Çorum FK
Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Sipay Bodrum FK
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 0 Esenler Erokspor
Manisa Futbol Kulübü 2 - 1 Atakaş Hatayspor
Sakaryaspor A.Ş. 3 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK
Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (Bugün saat 21:30’da oynanacak)