Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda aralarında 1 çocuğun da olduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Batısındaki Rimal semtinde bulunan Şifa Hastanesinin karşısındaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Gazze’nin batısında balıkçı teknesine İsrail askerlerinin hücumbotlardan açtığı ateşte bir balıkçı yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Gazze’nin doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde İsrail ordusu, topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda bir apartman dairesi helikopter saldırısıyla hedef alındı; bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blok'ta sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin orta kesiminde, Vadi Gazze bölgesinin güneyinde, Salahaddin Caddesi üzerinde yardım bekleyen siviller İsrail ordusunun saldırısına uğradı; çok sayıda kişi yaralandı.