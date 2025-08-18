Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak ülkemiz genelindeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skoru hesaplanarak, il ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sonuçlar bu verilerle ilk kez resmi istatistik olarak paylaşılıyor.

Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11,0'ı üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.

İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya oldu.

VAN’IN SES RAPORU!

2023 yılı verilerine göre, Van’da toplam 255,992 hane bulunurken, ortalama SES skoru 125 olarak kaydedildi. Sosyoekonomik seviye dağılımında 69 bin 583 hane ile yüzde 27.18’lik paya sahip olan alt [D] seviye hanehalkları en yüksek oranda yer alırken, bin 82 hane ile yüzde 0.42’lik paya sahip olan en üst [A+] seviye haneler en düşük orana sahip oldu.

Üst [A] seviyesinde 19 bin 198 hane ile yüzde 7.50’lik pay, üst altı [B] seviyesinde 36 bin 174 hane ile yüzde 14.13’lük pay, üst orta [C1] seviyesinde 55 bin 834 hane ile yüzde 21.81’lik pay, alt orta [C2] seviyesinde 38 bin 77 hane ile yüzde 14.87’lik pay ve en alt [E] seviyesinde 36 bin 45 hane ile yüzde 14.08’lik pay kaydedildi.

Van, 2023 yılı sosyoekonomik seviye dağılımında Türkiye ortalamasına kıyasla alt [D] seviye hanehalklarında daha yüksek bir paya sahipken, en üst [A+] ve üst [A] seviyelerde Türkiye geneline göre daha düşük bir paya sahip oldu.

Özellikle alt gelir gruplarının ağırlıkta olduğu Van, üst orta [C1] seviyesinde ise Türkiye ortalamasına yakın bir tablo sergiledi.