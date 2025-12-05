Işıkhan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı "Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1. Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

TDT'nin ortak yol haritası olarak belirlediği "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun rehberliğinde, çalışma, istihdam ve sosyal koruma alanlarındaki işbirlikleri dahil her alanda ilişkilerin daha da kuvvetlendirmeleri gerektiğine inandıklarını vurgulayan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de vatandaşların refah düzeyini yükseltmek için yapılan çalışmaları anlattı.

Işıkhan, Türkiye ekonomisinde yaşanan büyümeden bahsederek işsizlik oranının 30 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesinin iş gücü piyasasında yakalan güçlü ivmenin en somut göstergelerinden olduğunu belirtti.

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını destekleyen programları, düzensiz göçle yapılan mücadeleleri anlatan Işıkhan, "Yurt dışına çalışma amacıyla giden vatandaşlarımızı da asla geride bırakmamaya gayret ediyor, onların hak ve menfaatlerinin korunmasına özen gösteriyoruz." dedi.

Işıkhan, uluslararası iş gücü hareketliliğinin çağın en önemli olgularından olduğuna dikkati çekerek, "Bölgemizde profesyonel iş gücü hareketliliğinin artırılması, hem artan iş gücü ihtiyacımızın öncelikli olarak birbirimizden karşılanmasına, hem de nüfusumuzun beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda TDT genelinde geçerli olabilecek ve istihdamın düzenlenmesine imkan tanıyacak bir 'çok taraflı iş gücü anlaşması'nın hayata geçirilmesini stratejik bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

TDT üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin uluslararası kuruluşlara da taşınmasının benzer derecede önemli olduğunu söyleyen Işıkhan, "ILO ve Uluslararası Çalışma Konferansları gibi ortak platformlarda TDT ülkeleri olarak, birlikte hareket edebilmemiz halinde, bu kuruluşlarda zaman zaman siyasi saiklerle karşılaştığımız haksızlıkların da azaltılabileceğini değerlendiriyoruz. Böylece, ortak kültürümüzle uyumlu, uluslararası standart ve norm belirleme çalışmalarına daha güçlü katkılar sunabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak barış için çaba sarf etmeyi tercih ettik"

Işıkhan, Gazze'de yaşanan trajediye de değinerek, "Filistin'de, İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım işlenirken, birçok uluslararası ve çok taraflı yapı, maalesef sınıfta kalmıştır. Türkiye olarak, asla bu sessiz ama acımasız suç ortaklığının parçası olmayı değil, barış için çaba sarf etmeyi tercih ettik. Gazze'de sağlanan ateşkesin uzun ömürlü olmasını ve 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüme doğru çaba gösterilmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha dile getirmek isterim." diye konuştu.