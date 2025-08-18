Özel Medline Adana Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Katırcıbaşı; sıcak havadan, zararlı içeceklere kadar açıklamalarda bulunarak, vatandaşları bilgilendirdi. Prof.Dr. Katırcıbaşı yaptığı açıklamada, mümkün olduğu kadar güneşin dik olarak yeryüzüne geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Sabahın çok erken saatlerinde, akşam ya da akşamın geç saatlerinde eğer hareket yapmak zorundalarsa o zamanlarda yapmalarını tavsiye ediyorum. Mümkünse, imkânı olan kişilere tabii ki yani temmuz, ağustos, eylül aylarında Çukurova keşke imkân olsa da böyle bir kilidi olsa kapatılsa. Ama hani öyle bir imkânımız yok. Burası şehirleşmiş, artık büyümüş bir şehir. Doğal olarak imkânı olan kişilerde varsa yaylaya, denize gitmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Ter yoluyla vücuttan atılan sıvı miktarında iki-üç kata kadar artış oluyor"

Özellikle aşırı sıcakta kronik kalp hastalarının tehlike altında olduğuna dikkat çeken Katırcıbaşı,""Kalp hastalarının genelini biliyorsunuz, oldukça orta ve ileri yaş grubu hastalardan oluşmakta. Biz bu hastalara genellikle, idrar söktürücü ilaçlar veriyoruz. Bunlar, tansiyon ilaçlarının içerisinde kombine olarak da verilebiliyor. Bazen de kalp yetmezliği hastalarında izole olarak da verebiliyoruz. Bu dönemde bu hastaların idrar söktürücü ilaçlarını belirgin olarak azaltmak gerekiyor. Çünkü bizim ’insensibl sıvı kaybı’ adını verdiğimiz, ter yoluyla vücuttan atılan sıvı miktarında özellikle Çukurova gibi yerlerde iki-üç kata kadar artış oluyor. Eğer ilacının dozunda bir değişiklik yapmazsak, hastalarda ’akut böbrek yetersizliği’ adını verdiğimiz ölümcül bir tablo meydana gelebiliyor" şeklinde konuştu.

"Enerji içeceğini normal iklimlerde de tavsiye etmiyoruz, sıcakta asla tavsiye etmiyoruz"

Enerji içeceklerinin içerisinde kafein olduğunu anlatan Katırcıbaşı, "Kafeinli içeceklerin tamamı sadece enerji içecekleri değil, kahve ve bazı gazlı içecekler de dehidrasyonu azaltacak, yani vücuttaki sıvı kaybını artıracak metabolizmalara sebep olabilir. Dolayısıyla biz bunları zaten normal iklim şartlarında önermiyoruz; özellikle enerji içeceklerini. Normal olmayan, sıcak iklim şartlarında ise asla tavsiye ettiğimiz içecekler değildir" diye konuştu.