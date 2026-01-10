İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de ikinci devre heyecanı başladı. Dün oynanan iki karşılaşmada İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Boluspor’a 1 – 0 mağlup olurken, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Arca Çorum FK’yı 1 – 0’la geçti.

Trendyol 1. Lig’de bugün Serik Spor Futbol A.Ş. - İstanbulspor A.Ş., Adana Demirspor A.Ş. - Esenler Erokspor ve Sakaryaspor A.Ş. - Bandırma Spor maçları oynanacak.

Yarın da 4 maçın oynanacağı ligde 20. haftanın son maçında ise 12 Ocak Pazartesi günü Manisa Futbol Kulübü ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

İşte 20. haftanın maç programı;

10.01.2026 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - İstanbulspor A.Ş.

10.01.2026 16:00 Adana Demirspor A.Ş. - Esenler Erokspor

10.01.2026 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - Bandırma Spor

11.01.2026 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Atakaş Hatayspor

11.01.2026 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Alagöz Holding Iğdır FK

11.01.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor FK

11.01.2026 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sipay Bodrum FK

12.01.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Eminevim Ümraniyespor