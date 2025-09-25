Trendyol 1. Lig’de 7. Hafta heyecanı devam ediyor. İmaj Altyapı Van Spor FK’nin mağlup olduğu haftada, lider Esenler Erokspor farklı bir galibiyete imza attı.
Van Spor FK deplasmanda Sipay Bodrum FK’ya 2 – 0 kaybederken, Esenler Erokspor, namağlup rakibi İstanbulspor A.Ş.’yi 5 – 0 yenmeyi başardı.
Dün oynanan diğer maçlarda ise Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Bandırma Spor’u 4 – 1 mağlup ederken, Erzurumspor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştı.
BUGÜN 3 MAÇ OYNANACAK
Trendyol 1. Ligi 7. Haftasında bugün 3 maç oynanacak. Özbelsan Sivasspor - Adana Demirspor A.Ş., Amed Sportif Faaliyetler - Sms Grup Sarıyerspor ve Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş. karşı karşıya gelecek.
HAFTANIN SONUÇLARI
Boluspor 0 - 1 Eminevim Ümraniyespor
Alagöz Holding Iğdır FK 4 - 2 Atakaş Hatayspor
Arca Çorum FK 1 - 1 Serik Spor Futbol A.Ş.
Bandırma Spor 1 - 4 Manisa Futbol Kulübü
Erzurumspor FK 1 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Esenler Erokspor 5 - 0 İstanbulspor A.Ş.
Sipay Bodrum FK 2 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
25.09.2025 17:00 Özbelsan Sivasspor - Adana Demirspor A.Ş.
25.09.2025 20:00 Amed Sportif Faaliyetler - Sms Grup Sarıyerspor
25.09.2025 20:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş.