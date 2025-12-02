Trendyol 1. Lig’de heyecan 15. hafta maçları ile devam etti. Zor ve çekişmeli maçlara sahne olan haftada temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Serik Spor Futbol A.Ş.’ye 1 – 0 mağlup oldu.

Haftaya 10. Sırada giren temsilcimiz kazanamayınca puanı 21’de kaldı ancak puan tablosundaki yeri değişmedi.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 2 – 0 mağlup ederek 32 puanla liderliğini sürdürürken, Sipay Bodrum FK güçlü rakibi Arca Çorum FK’yı 4 – 0 mağlup ederek 30 puanla 2. sıraya yerleşti. Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Esenler Erokspor engelini 2 – 1’lik skorla aşarak 3. sırada yer buldu.

Haftanın son maçında da ligin son sıralarında yer alan Adana Demirspor A.Ş. ise Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Bu maç da 3 – 3 beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE 15. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Esenler Erokspor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Manisa Futbol Kulübü

Erzurumspor FK 4 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 0 - 1 Serik Spor Futbol A.Ş.

Sakaryaspor A.Ş. 1 - 1 Eminevim Ümraniyespor

Özbelsan Sivasspor 1 - 0 Boluspor

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 0 Bandırma Spor

Sipay Bodrum FK 4 - 0 Arca Çorum FK

Adana Demirspor A.Ş. 3 - 3 Atakaş Hatayspor

15. HAFTA PUAN DURUMU