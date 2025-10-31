Trendyol 1. Lig’de heyecan 12. haftayla sürecek. Haftanın açılış maçında bugün Atakaş Hatayspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 20.00’de başlayacak.

Yarın (1 Kasım Cumartesi) saat 13:30’da Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sms Grup Sarıyerspor, saat 16:00’da Eminevim Ümraniyespor - Özbelsan Sivasspor ve saat 19:00’da ise Serik Spor Futbol A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. maçları oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK 2 kasım Pazar günü sahasında Sakaryaspor A.Ş.’yi ağırlayacak. Bu maç saat 19:00’da başlayacak. 2 Kasım’da saat 13:30 Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor A.Ş. - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. karşılaşacak. Saat 16:00’da da Boluspor - Sipay Bodrum FK mücadelesi başlayacak.

Trendyol 1. Lig’de 12. hafta, 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 17:00’de Alagöz Holding Iğdır FK - Bandırma Spor ve saat 20:00’de ise Esenler Erokspor - Arca Çorum FK takımları galibiyet için sahaya çıkacak.