Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım sürüyor.

GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Görüşmeler aralık ayında başlayacak. 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu yeni ücreti belirleyecek.

Komisyonda hükümet, işçi ve işveren tarafını 5'er üye temsil edecek.

İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek.

KARARLAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINACAK

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak.

Ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek.

7 MİLYON ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Asgari ücrete yapılacak artış, yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek.

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlükte olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar ve zam kriterleri dikkate alındığında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret senaryoları şöyle şekilleniyor:

ZAM ORANI / BELİRLEME KRİTERİ / OLASI 2026 ASGARİ ÜCRETİ

Yüzde 16 / Orta Vadeli Plan 2026 Revize Enflasyon Hedefi / 25 bin 641 lira

Yüzde 22,5 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 27 bin 77 lira

Yüzde 28,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Revize Enflasyon Hedefi / 28 bin 404 lira

Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 28 bin 735 lira

Yüzde 34 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 5 Refah Payı / 29 bin 619 lira

Yüzde 40 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 11 Refah Payı / 30 bin 946 lira