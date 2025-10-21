Trendyol 1. Lig’de heyecanlı bir hafta daha geride kaldı. Özellikle zirve hattında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ligde yakın takipler devam ediyor.

Ligin 10. haftası geride kalırken lider değişmezken, alt sıralarda ise puan tablosunda değişiklikler oldu.

Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1 – 1 berabere kaldı. Hanesine 1 puan yazdıran Bodrum FK 21 puana ulaştı ve averaj farkıyla liderliğini korumayı başardı.

10. haftaya 4. sırada giren Arca Çorum FK, rakiplerinin puan kaybettiği haftada deplasmanda Akataş Hatayspor’u 4 – 1’lik skorla geçti ve 21 puana ulaştı. Çorum FK, liderle aynı puana sahip ancak averaj farkıyla puan tablosunda 2. sıraya yerleşti.

Esenler Erokspor’un 1 puan alarak 20 puanla 3. sırada yer bulduğu haftada, deplasmanda Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 2 – 1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler ise 19 puanla 4. sırada yer aldı.

Sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi ağırlayan ve son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1 puana razı olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de puanını 14’e yükseltti. Siyah – Kırmızılıların, puan tablosunda 9. sıradaki yeri değişmedi.

İşte 10. hafta itibari ile Trendyol 1. Lig’de toplu sonuçlar ve puan durumu;

Eminevim Ümraniyespor 1 - 3 Sms Grup Sarıyerspor

Manisa Futbol Kulübü 1 - 1 Erzurumspor FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 6 Sakaryaspor A.Ş.

Atakaş Hatayspor 1 - 4 Arca Çorum FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 Özbelsan Sivasspor

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 1 Boluspor

Esenler Erokspor 1 - 1 Sipay Bodrum FK

Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 2 Amed Sportif Faaliyetler

İstanbulspor A.Ş. 1 - 1 Bandırma Spor

PUAN DURUMU: