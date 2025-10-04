Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Papara Park’ta karşılaştı.

İlk yarı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada sağ taraftan yapılan ortada yakın mesafeden Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, sağ tarafına yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

6. dakikada soldan Cardoso'nun kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, bu kez sol tarafına yatarak topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Paul Onuachu'nun pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Okay Yokuşlu'nun yayın gerisinden yaptığı sert vuruşta top sol tarafına doğru yatan kaleci Bilal Beyazıt'ın hemen önünden sekerek filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada sağ taraftan Carole'nin yerden pasında, yakın mesafade Onugkha'nın ayağının topuyla kaleye gönderdiği top önce Savic'e ardından da direğe çarparak uzaklaştı.

19. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Cardoso'nun şutunda savunmadan dönen topu Opoku önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü.

33. dakikada Onuachu'nun pasında sol taraftan ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Bilal Beyazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Bilal tehlikeyi yatarak önledi.

34. dakikada Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

40. dakikada Benes'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Onana, sol tarafına doğru yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Augusto'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Beyazit, yatarak tehlikeyi önledi.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Bilal Bayazit, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

50. dakikada Batagov'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere göndererek bir tehlikeyi daha önledi.

52. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası gerisinde bulan Oulai'nin şutunda, kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.

53. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Oulai'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Augusto, yakın mesafeden kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0

56. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Savic'in uzun pasında ceza alanı içinde Zubkov, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere yolladı: 3-0

84. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Olaigbe'nin şutunda kaleci Bilal Bayazit, yatarak topu çeldi.

90. dakikada Ozan Tufan'ın pasında, ceza alanı içinde Sikan'ın şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu Onuachu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazit üsten kornere tokatladı.

90+4. dakikada Trabzonspor, kaleci Bilal Bayazit'in Sikan'ı düşürmesiyle penaltı kazandı. Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Bilal Bayazit'in ters köşesinden filelere yolladı: 4-0

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

"Gol atmayı unuttuk"

Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, birçok gol fırsatı yakaladıklarını ancak bunları değerlendirmeyi başaramadıklarını söyledi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önce oynadığımız maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Eğer bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız." dedi.

İkinci yarı Trabzonspor'un kendilerine özellikle hız konusunda zaaflarını gösterdiklerini vurgulayan Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Baskı yapmak ve ikili mücadeleleri kazanmakta zorlandık. Trabzonspor oyuncuları çok rahat bir şekilde oynadılar. Aslına bakarsanız bugün de bizim karşımıza çıktığı gibi eğer takım olarak girdiğiniz pozisyonları şansları değerlendiremezseniz Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara karşı 90 dakika boyunca başarılı olma şansınız kalmıyor. Şimdi milli takım arasına giriyoruz. Milli takım arasında ilk defa tam takım olarak çalışma fırsatı yakalayacağız. Tabii ki bazı pozisyonlarda daha iyi çözümler üreteceğiz, bulmaya çalışacağız. Tam kadro olduğumuz zaman da bu çözümleri bulacağımızı düşünüyoruz."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Genel itibarıyla olumlu bir maç oldu

Zecorner Kayserispor'u sahasında 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, genel itibarıyla olumlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutlarım, camiamıza, taraftarlarımıza, milli takım arasında bir mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. İlk yarısı ve ikinci yarısı biraz farklı. Özellikle ilk yarısında basit pas kayıplarından dolayı çalıştığımız fakat geçiş verdiğimiz bir maç oldu. Onana'nın performansı skorun değişmesini engelledi açıkçası." dedi.

İkinci yarı ise daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Tekke, "İkinci yarı tamamen her şeyi ile bize ait. Çok da farkın açılabileceği bir maç oldu. Oyuncularımın moral, motivasyon ve coşkusu gayet iyiydi. Ama buradan çıkaracağımız dersler aynı başlıklar üzerinden, oyun kontrolü ve basit pas kayıpları. Onun üzerinde çalışacağız. Neticede oyuncuların çoğu genç, bu hataları yapmalarına sabretmemiz gerekecek. Ama genel itibarıyla olumlu bir maç oldu. Özellikle ikinci yarısının çok iyi geçmesi herkes açısından iyi, herkesi tebrik ederim." şeklinde konuştu.

Tekke, genç oyuncu Danylo Sikan ile yaptığı görüşme ve performansına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Kendisiyle görüşmem şu şekilde oldu. Bazı özellikleri var. Bu özelliklerin hepsine de ‘evet’ dedi. Ben de evet diyorum. Sorun ne, diye sorduğumda, sorunun benim söylediğime yakın bir şeyde hemfikir olarak kaldık. O da ya erken düşünme ya geç düşünme diye. Bu 'Senin düzeltebileceğin bir şey' diye konuştuk. O da zaten antrenmanları çok ciddi şekilde, profesyonelce, hiç kimseyi rahatsız etmeyen, sizin düşündüğünüz asla bir ana bile sebebiyet vermeyen, gayet olumlu, pozitif, futbolu çok seven. Ama genç oyuncular. Ben diyorum ki genç oyuncuların Sikan olmuş, Christ, Kazım hemen hemen hepsi genç oyuncular oynamalılar, kazandıkça daha fazla süre almalılar. Oyunu, yeteneğini gösterebilmek için bazı anların oluşması lazım. O anlar yavaş yavaş herkes için oluşuyor. Takımın oyun bütünlüğü sağlandıkça kimin oynadığından ziyade gençlere katılabilecek şeyler neler. Onların üzerinden ben yürüyorum. Danylo da bunlardan bir tanesi."

Tekke, taraftarların maçlarına fazla ilgi göstermemesi konusunda ise "Buranın gerçekten tam dolu olduğu ambiyansta rakiplerin işi kolay değil bizim işimiz daha kolaylaşır. Bunu taraftarımızın bilmesini istiyorum. Bu kızgınlık, beklenti, bir şeylerin oluşması bir anda olmuyor futbolda maalesef. Ben Trabzonspor'u, Trabzonlu insanı biz de buralıyız, pes etmeyen, inat eden yönüyle bilmiyorum. Bize bunu destek olarak göstersinler, pes etmeden, inat ederek ne olursa olsun, bunu bekliyorum açıkçası. İstiyorum da çünkü bu güce ihtiyacımız var. Dediğim gibi biz 250-300 milyon avroluk takım değiliz. Bizim desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün hafta boyunca buna hazırlandık, buna çalışmıştık. Hocamız bize taktiksel detaylar vermişti, biz de buna saygı duyarak, bu plana sadık kalarak bunu hak ettik." dedi.

Takıma adaptasyonu ve ilk gole olan katkısı sorulan 19 yaşındaki futbolcu, "Şu anda yüzde yüz adapte oldum diyemem ama bu konuda bütün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar ve beni bu konuda rahatlatıyorlar. Bu manada da onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncu, taraftarların desteğinden mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle onları sevdiğimi söylemek istiyorum, aynı zamanda desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bize güç veriyorlar, destek veriyorlar, bizi motive ediyorlar, bu manada teşekkür ediyorum."

Adaptasyon konusuna kafa yoran birisi olmadığının altını çizen Oulai, "Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oldular, antrenörümüz beni bu konuda itekliyor diyebilirim. Taraftarımız da destekleriyle bize yardımcı oluyorlar. Ben bu konuda çok kafa yoran birisi değilim, sadece bildiğim futbolu sahada gösteren birisiyim." diye konuştu.

Oulai, takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli'nin kendisine destek olduğunu vurgulayarak, "Ona teşekkür ederim, bana destek oluyor. Bazen anlamadığım bir şey olduğunda bana açıklıyor, güç veriyor." yorumunu yaptı.