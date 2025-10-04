Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 358 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 499 gole, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 165, siyah-beyazlılar ise 143 kez fileleri havalandırdı.

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 15 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 25 gole karşılık, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

Galatasaray, sahasında 8 maçtır Beşiktaş'a kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenilerek yaşamıştı.