TOKİ, emlak müzayede ile aralarında Van’ın da olduğu 20 ilde 63 arsayı satışa çıkaracak. Van’da satışa çıkarılacak 1 arsa bulunuyor.

Müzayede, 5 Şubat 2025 tarihinde Van, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun Tekirdağ, Tokat ve Uşak illerindeki arsalar için yapılacak.

Söz konusu muhtelif arsalara yüzde 25 peşin, 24 ay vade veya peşin ödemelerde yüzde 20 indirim şeklinde sahip olunabilecek.

Van’da satışa sunulacak arsa Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesinde bulunuyor. 1.581,90 m² günübirlik tesis alanı olarak gösterilen Van’daki arsa için muhammen bedel ise 3 milyon 560 bin TL olarak belirlendi.

5 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan müzayede saat 10.30’da başlayacak. İnternet katılımı ve detaylı bilgi için www.emlakmuzayede.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.