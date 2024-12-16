TOKİ, Emlak Müzayede ile aralarında Van’ın da olduğu 51 ilde 607 muhtelif arsayı satışa çıkaracak. Van’da satışa çıkarılacak 24 arsa bulunuyor.

24-25 Aralık 2024 tarihlerinde 51 ilde 607 muhtelif arsa müzayedesi gerçekleştirilecek.

İlk müzayedeler 24 Aralık tarihinde Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana ve Elazığ illerindeki arsalar için yapılacak.

VAN İÇİN MÜZAYEDE 25 ARALIK TARİHİNDE

25 Aralık tarihinde ise Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin illerindeki arsalar için müzayedeler gerçekleştirilecek.

Söz konusu muhtelif arsalara yüzde 25 peşin 24 ay vade veya peşin olarak sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

TOKİ Emlak Müzayede tarafından Van’da satışa çıkarılacak olan muhtelif arsaların 14’ü Edremit, 1’i Gürpınar, 4’ü İpekyolu ve 5’i de Tuşba ilçesinde bulunuyor.

Müzakereler için “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.