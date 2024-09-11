Geçtiğimiz yıl Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde ilki geçekleştirilen Van Gurme ve Gastronomi Fuarının 2.si yarın açılıyor.

12 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve özellikle Van’ın coğrafi tescilli ürünleri başta olmak üzere çeşitli tatların sergileneceği Gurme ve Gastronomi Fuarı’nın açılışı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde olacak.

Çok sayıda firmanın katılım sağlayacağı fuar yarın açılacak ancak 13 Eylül Cuma günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu da fuara katılım sağlayacak.

Fuarda yöresel ürünler, aralarında Van’a has otlu peynirin de yer alacağı peynir yarışması, konserler, çocuk şenlikleri de olacak.