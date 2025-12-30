Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Van’da personel alımı gerçekleştirecek. Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, açıktan atama yoluyla gerçekleştirilecek personel alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Alım kapsamında uzman personeller; Van, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde görevlendirilecek.

Toplam 42 uzman personelin alınacağı ilana göre, Van’da 5 uzman personel istihdam edilecek.

HANGİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLMA ŞARTI ARANIYOR?

Başvuru yapacak adayların üniversitelerin;

-Veterinerlik

-Ziraat Mühendisliği

-Gıda Mühendisliği

-Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

-Makine, Endüstri, İnşaat Mühendisliği

-Mimarlık

-Kamu Yönetimi

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

-İktisat, Ekonomi, Ekonometri

-Maliye

-İşletme

-Uluslararası İlişkiler

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-2024 KPSS (Lisans) sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-Son beş yıl içinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden YDS/e-YDS’den en az 70 puan ya da YDS’ye eşdeğer uluslararası sınavlardan geçerli puan almış olmak,

-Lisans mezuniyeti sonrası en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

-Yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Adaylar, 31 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet Kapısı veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapabilecek.

Şahsen, elden, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sınava katılma hakkı kazanan adayların listesi, www.tkdk.gov.tr adresi ile https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden ilan edilecek.