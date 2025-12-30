KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şentürk, AA muhabirine, soğuk havaların kalp krizini tetikleyerek, kalp krizi riskini artırabileceğini söyledi.

Soğuğun damarda daralmaya neden olduğunu dile getiren Şentürk, "Bu damar daralması neticesinde kan akımı yavaşlar. Yine aynı şekilde kalp hızında artış, kan basıncında yükselme seyreder." ifadesini kullandı.

Şentürk, bunlara bağlı kalbin iş gücünde artışın söz konusu olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soğuk havalar kişinin damar yapısını etkiler ve damar daralması, kan basıncı artışı, kalp hız artışı, kalbin artan iş yükü neticesinde kalp krizi olası bir durumuna normal şartlara göre daha kolay bir altyapı sağlamış olur. Bir kişide soğuk hava direkt kalp krizi yapar demeyelim ama soğuk hava kalp krizi açısından riskli bireylerde bu riski kolaylaştırır ve sessiz kalp krizlerine sebebiyet verebilir."



Risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Herkes için 'soğuk hava kalp krizi yapar' diyemeyiz ama özellikle soğuk havada riskli olan kişilerde kalp krizi bir miktar daha önemli oluyor. Önceden kalp damar hastalığı olan, kalp krizi geçirmiş, anjiyo olmuş, stent takılmış, bypass olmuş kişiler özellikle riskin en yüksek olduğu kişilerdir." diye konuştu.

Şentürk, sigara kullanan, diyabeti bulunan, 65 yaş üzeri ve aşırı kilolu kişilerin de risk altında olduğunu belirterek, bu kişilerin soğuk havalarda çok daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Risk grubundakilere sağlık taraması önerisi

Kalp krizi riskine karşı sağlık taramalarının düzenli yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Şentürk, "Risk grubundaki kişilerin sağlık taramalarını optimal yaptırmaları gerekir. Aktif kalp damar hastalığı olan kişilerin de ilaçlarını düzenli kullanmaları çok kıymetli." dedi.

Şentürk, sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğine işaret ederek, "Soğuk havalarda soğuğa çok temas etmemek, mümkünse az çıkmak ya da soğuk havalarda vücudu sıcak tutacak kıyafetler giymek gerekir. Özellikle göğüs ve boyun bölgesini sıcak tutacak kıyafetleri tercih etmek önemli." ifadesini kullandı.

Soğukla temasın en aza indirilmesi gerektiğini belirten Şentürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kış aylarında 'soğuk havada dışarı çıkmayın' diyoruz ama hastanın hareketini de kısıtlamış oluyoruz. Yani daha az spor yapmış, daha az yürümüş oluyor. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor çünkü biliyoruz ki sedanter yaşam (fiziksel aktivitenin olmadığı ya da düzensiz olduğu yaşam tarzı) da kalp krizi için önemli risklerden bir tanesi. O yüzden soğuğa çok çıkmayalım ama en azından kapalı ortamlarda, spor salonlarında ya da soğuk olmayan zaman dilimlerinde egzersiz, fiziksel aktiviteler yapalım. Fiziksel aktiviteye devam etmek de bizim için önemli."