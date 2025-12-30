Yeni yıl öncesinde sigaraya ilk zam Captain Black grubunda yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, fiyat artışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Captain Black Slims Sky/Grey ürününün fiyatı 90 TL’den 95 TL’ye yükseltildi. Zamlı fiyatların 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ZAM TBYD BAŞKANI TARAFINDAN DOĞRULANDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Captain Black grubuna 5 TL’lik zam yapıldığını kamuoyuyla paylaştı. Böylece yeni yıl öncesi sigara ürünlerindeki ilk fiyat artışı da resmileşmiş oldu.

YENİ YILDA SİGARAYA YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Erol Dündar, daha önce Elips Haber’den Albina Sıla Aslan’a yaptığı açıklamada, yeni yılda uygulanacak ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini belirtmişti. Dündar, alkollü içeceklerde yüzde 15–20, sigara grubunda ise en fazla 5 TL civarında bir artış beklendiğini ifade etmişti.

Dündar değerlendirmesinde şu ifadelere yer vermişti:

“ÖTV oranı henüz açıklanmadı. Açıklandığında net konuşmak mümkün olacak. Ancak bizim beklentimiz alkole yüzde 15 civarında, sigaraya ise en fazla 5 TL’lik bir zam gelmesi yönünde.”

GÖZLER ÖTV DÜZENLEMESİNDE

Sektör temsilcileri, sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyatların ÖTV düzenlemesi ve maliyet artışlarına bağlı olarak şekilleneceğini belirtirken, önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarına da zam gelebileceği ifade ediliyor.