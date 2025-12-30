Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak, başta Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı olmak üzere, tüm birimlerle yılbaşı sürecine ilişkin Türkiye genelinde tedbirlerini aldıklarını belirtti.

Tedbirlerin 30 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacağı bilgisini veren Yerlikaya, bu 4 günlük uygulamaya yönelik hazırlık ve çalışmalarının son bir aydır aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, bu kapsamda, inancı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonların da devam ettiğine dikkati çekti.

Yerlikaya, son bir ayda 306 bin litre kaçak alkol ele geçirilerek 816 şüpheliye işlem yapıldığını; uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise son bir ayda 3 bin 406 kişinin tutuklandığını, 3,5 ton uyuşturucu ile 14 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

325 bin 267 personel görevlendirildi

Bakan Yerlikaya, son bir ayda 2 bin 708'i hırsızlık, 297'si kasten öldürme, 433'ü cinsel suçlar ve 3 bin 218'i narkotik suçlar olmak üzere, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 19 bin 616 kişinin yakalandığını belirterek şunları kaydetti:

"Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yeni yıl tedbirlerimizi uyguladığımız 4 gün boyunca, 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur. Toplam 325 bin 267 personelimiz görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır. 34 bin 71'i asayiş, 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir. 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır."

Güvenlik birimlerini güçlü teknolojik altyapıyla da desteklediklerine işaret eden Yerlikaya, "31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera, 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi Noktası ve 15 bin 539 PTS kamerası, 1064 Mobil Plaka Tanıma Sistemi, 6 bin 708 yüz tanıma kamerası sistemde aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk görevlimizde yaka kamerası bulunacaktır." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi ve takip eden günlere ilişkin AFAD Başkanlığının, her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat esasına göre görev planlamasını yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"81 İl AFAD Müdürlüğümüze ve 20 birlik müdürlüğümüze 'hazır durumda' olun mesajı geçilmiştir. Yılbaşı gecesi 81 ilimizde ve birliklerimizle toplam 1410 personel ve 396 araç görev yapacaktır. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmıştır. 81 ilimizdeki 375 Mobil Göç Noktası aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7 gün 24 saat esasına göre faaliyete geçmiştir. 4 bin 575 personelimiz 10 gün boyunca görevlerini kesintisiz sürdürecektir. Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde kontrollerimiz devam etmektedir. 2026 yılının ülkemize, milletimize, sağlık, huzur ve esenlik, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz."