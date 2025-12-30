Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezimiz (AKOM) Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak, yaptığı uyarıda; bu gece ve yarın kent genelinde parçalı ve çok bulutlu yer yer hafif kar yağışı beklendiği, hava sıcaklıklarının 1 ile sıfırın altında -13 arasında olacağı kaydedildi.

Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği ifade edilirken, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgemiz ve ilimiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çatılardan buz düşmesi, kar savrulması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.