Yoğun kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolunun Şepetan Geçidi mevkiinde çok sayıda araç ilerleyemeyerek yolda kaldı. Kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edilerek yol açma ve kurtarma çalışması başlattı. İş makinelerinin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan araçlar tek tek kurtarıldı.

Van’dan Şemdinli’ye gitmek üzere yola çıkan ve bir süre mahsur kalan Erdem Aşan, "Şepetan Geçidi’nde yoğun kar yağışı var. Gizli buzlanma da oldukça etkili. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İş makinelerinin arkasında kontrollü şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, bölgede kar yağışının ve buzlanmanın yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları, hız yapmamaları ve trafik uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.