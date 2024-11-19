Nesine 2. Lig 13. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 12. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 13. Hafta maçları arasında, TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maç Giresunspor - Merkür Jet Erbaaspor maçı olacak. Bu maç 24 Kasım Pazar günü oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar ve programları şu şekilde;

23 KASIM 2024 CUMARTESİ

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Sebat Gençlik Spor - Orduspor 1967 A.Ş.

24 KASIM 2024 PAZAR

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor - Beykoz Anadolu Spor A.Ş.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Giresunspor - Merkür Jet Erbaaspor

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Düzce Cam Düzcespor - Anadolu Üniversitesi

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Etimesgut Belediye - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

TFF 3. Lig 3. Grup

13.30 Çorlu Spor 1947 - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü