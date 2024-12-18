Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig’de TFF, YouTube kanalı aracılığıyla her hafta bazı maçları canlı olarak yayınlıyor.

Nesine 2. Lig’de ilk devrenin son maçları oynanacak. Kırmızı Grup’ta bu hafta Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Çimentaş Elazığspor maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Beyaz Grup’ta ise İnegölspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK arasındaki maç yine canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.

Her iki maç da 22 Aralık Pazar günü oynanacak ve maçlar saat 14.00’de başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK ise ligin ilk devresinin son maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.