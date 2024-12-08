Son haftalarda aldığı galibiyetlerle adından sıkça söz ettiren ve mücadeleci oyunuyla taraflarına izleme zevki yaşatan Artı Değer Van Spor FK’nin Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile oynayacağı maç canlı yayınlanacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Ligde oynanacak 9 maç bugün saat 14.00’de başlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Karacabey Belediyespor’u 2-0 sıfır yenen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda zorlu rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi yenerek hanesine 3 puan yazdırıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Bugün saat 14.00’de başlayacak olan karşılaşma TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 3 puan arayacak. Kırmızı- Siyahlı ekip 24 puan ile 7. sırada yer alırken, rakip Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ise averaj farkıyla aynı puanla 6. sırada yer bulunuyor.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak diğer maçların programı ise şu şekilde;

08.12.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Çimentaş Elazığspor

08.12.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Nazilli Spor A.Ş.

08.12.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Karaman Futbol Kulübü

08.12.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Menemen Futbol Kulübü

08.12.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK

08.12.2024 14:00 Ankara Demirspor - Giresunspor

08.12.2024 14:00 Somaspor - Merkür Jet Erbaaspor

08.12.2024 14:00 Serik Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor

08.12.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK