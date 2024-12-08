Türk Kızılay Derneği Van İl Şubesi’nin açtığı butik giyim mağazası ile ihtiyaç sahipleri, tanımlanan limit doğrultusunda giyim ihtiyacını karşılayabiliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Derneği Van İl Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, “Kızılay Giyim Mağazamızdan; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz kıyafetlerin hiçbiri kullanılmış kıyafet değil, hepsi de etiketli ürün, hijyen kuralları gereği zaten ikinci el bağışları kabul etmiyoruz. Bizler ihtiyaca yönelik olarak Kızılay Derneği Genel Merkezi’ne liste oluşturuyoruz, böylelikle ihtiyaca yönelik ürünler genel merkez tarafından gönderiliyor.” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kendilerine tanımlanan liste ile gereksinim duydukları ürünleri Kızılay Giyim Mağazasından temin edebildiklerini aktaran Türk Kızılay Derneği Van İl Başkan Yardımcısı Yeltekin, “İhtiyaç sahipleri buraya gelerek ihtiyacı olan ürünleri seçip alabiliyor. Kırsal bölgelerde bulunan okullara ve benzeri yerler için de ihtiyaca göre hazırlıklarımızı yapıp yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu sayede kişiler çorabına kadar, akla gelebilecek her türlü giyim ürününe ulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.