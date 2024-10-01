Nesine 2. Lig’de heyecan devam ediyor. Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK teknik direktör değişikliğine giderken, zirvede 5. hafta itibari ile lider de değişti.

Heyecanla takip edilen ligde TFF bu hafta oynanacak maçlar arasında canlı olarak yayınlanacak maçları açıkladı.

Buna göre 5 Ekim 2024 günü Beyaz Grup’ta Beykoz Anadolu Spor A.Ş. ile 1461 Trabzon FK arasında oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan maç ile Kırmızı Grup’ta yine aynı gün saat 19.00’da oynanacak Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Serik Belediyespor maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.