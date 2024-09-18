TFF, her hafta 2. Lig ve 3. Ligde bazı maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlıyor.
Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22 Eylül’de Karaman FK - Arnavutköy Belediyesi FSK arasındaki maç TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak ve bu maç saat 19.00’da başlayacak.
21 Eylül ile 29 Eylül tarihleri arasında 2. Lig ve 3. Lig’de yayınlanacak maç programı şu şekilde olacak;
21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP
Saat 16.00: Kepezspor Futbol A.Ş-Afyonspor Kulübü
22 EYLÜL PAZAR
NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP
Saat 19.00: Karaman FK- Arnavutköy Belediyesi FSK
28 EYLÜL CUMARTESİ
NESİNE 3. LİG 3. GRUP
Saat 19.00: Çankaya Spor Kulübü-10 Numara Sportif Efeler 09 FK
29 EYLÜL PAZAR
NESİNE 3. LİG 1. GRUP
Saat 16.00: Kuşadasıspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
NESİNE 3. LİG 2. GRUP
Saat 15.30: Amasyaspor FK-Tire 2021 FK
NESİNE 3. LİG 4. GRUP
Saat 19.00: Bergama Sportif Faaliyetler-Niğde Belediye Spor