TFF, her hafta 2. Lig ve 3. Ligde bazı maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlıyor.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22 Eylül’de Karaman FK - Arnavutköy Belediyesi FSK arasındaki maç TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak ve bu maç saat 19.00’da başlayacak.

21 Eylül ile 29 Eylül tarihleri arasında 2. Lig ve 3. Lig’de yayınlanacak maç programı şu şekilde olacak;

21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ



NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP

Saat 16.00: Kepezspor Futbol A.Ş-Afyonspor Kulübü

22 EYLÜL PAZAR

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP

Saat 19.00: Karaman FK- Arnavutköy Belediyesi FSK

28 EYLÜL CUMARTESİ

NESİNE 3. LİG 3. GRUP

Saat 19.00: Çankaya Spor Kulübü-10 Numara Sportif Efeler 09 FK

29 EYLÜL PAZAR

NESİNE 3. LİG 1. GRUP

Saat 16.00: Kuşadasıspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.

NESİNE 3. LİG 2. GRUP

Saat 15.30: Amasyaspor FK-Tire 2021 FK

NESİNE 3. LİG 4. GRUP

Saat 19.00: Bergama Sportif Faaliyetler-Niğde Belediye Spor