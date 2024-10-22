Her hafta Nesine 2. Lig ve 3. Lig’den bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlayan TFF, yeni maç programını da açıkladı.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 9. Haftasında 26 Ekim 2024 Cumartesi günü oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak olan Somaspor - Nazilli Spor A.Ş. maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan müsabakaların programı şu şekilde;

26 EKİM 2024 CUMARTESİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

15.30 Altınordu – Fethiyespor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

15.30 Somaspor - Nazilli Spor A.Ş.

3 KASIM 2024 PAZAR

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Belediye Kütahyaspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Nevşehir Belediye Spor - Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 Viranşehir Belediye Spor - 52 Orduspor FK

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - Erciyes 38 Futbol Kulübü