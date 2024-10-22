Her hafta Nesine 2. Lig ve 3. Lig’den bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlayan TFF, yeni maç programını da açıkladı.
Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 9. Haftasında 26 Ekim 2024 Cumartesi günü oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak olan Somaspor - Nazilli Spor A.Ş. maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.
TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan müsabakaların programı şu şekilde;
26 EKİM 2024 CUMARTESİ
Nesine 2. Lig Beyaz Grup
15.30 Altınordu – Fethiyespor
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
15.30 Somaspor - Nazilli Spor A.Ş.
3 KASIM 2024 PAZAR
Nesine 3. Lig 1. Grup
14.00 Belediye Kütahyaspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Nesine 3. Lig 2. Grup
14.00 Nevşehir Belediye Spor - Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor
Nesine 3. Lig 3. Grup
14.00 Viranşehir Belediye Spor - 52 Orduspor FK
Nesine 3. Lig 4. Grup
14.00 Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - Erciyes 38 Futbol Kulübü