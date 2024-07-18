Uzun süren bekleyişin ardından yapılan seçimlerde İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı'na seçildi. Heyecan dolu genel kurulda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve birçok kulüp başkanı ile delegeler de hazır bulundu.

Seçim sürecinde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hesap ve faaliyetlerinin ibrası görüşüldü ve her iki başkan adayı da kendi vizyonlarını delegelere sundu. Kongre delegeleri, başkanlık için oy kullanarak sonuçları belirledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, genel kurul delegelerinin büyük çoğunluğunun desteğiyle TFF Başkanı seçildi. Toplam 274 delegenin oy kullandığı seçimde, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aldığı oy sayıları dikkat çekti. Yeni yönetim kurulu listesi de belirlenirken, Hacıosmanoğlu'nun başkanlık görevi Haziran 2027'ye kadar devam edecek.