Her hafta TFF 2. ve 3. Lig’de bazı maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlayan TFF, bu hafta oynanacak maçlar arasından da canlı yayınlanacak maçları açıkladı.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ve Beyaz Grup’ta birer maç olmak üzere 2 maç TFF YouTube kanalında canlı olarak izleyicilerle buluşturulacak.

TFF YouTube kanalı aracılığıyla TFF 2. Lig’de bu hafta canlı yayınlanacak maçların programı şu şekilde;

15 EYLÜL 2024 PAZAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup

16.00 İskenderunspor A.Ş. - Fethiyespor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

16.00 Merkür Jet Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.