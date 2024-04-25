TFF tarafından her hafta 2. Lig ve 3. Lig’den bazı maçlar TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanıyor.
Bu hafta da canlı yayınlanacak maçlar açıklandı.
TFF 2. Lig’de mücadele eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankara Demirspor maçı da, canlı olarak yayınlanacak maçlar arasında yer aldı.
Yine grupta lider olan Esenler Erokspor’un da kendi sahasında Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile oynayacağı maç da TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Söz konusu iki müsabaka da 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te başlayacak.
TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:
27 Nisan 2024 Cumartesi
TFF 3. LİG 2. GRUP
15.00 Turgutluspor - TPAO Batman Petrolspor A.Ş.
15.00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Silifke Belediye Spor
15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Anadolu Üniversitesi
15.00 Kemerkent Bulvarspor - Kelkit Hürriyet Spor Kulübü
TFF 3. LİG 3. GRUP
15.00 Fatsa Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor
TFF 3. LİG 4. GRUP
15.00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Sebat Gençlik Spor
15.00 Nevşehir Belediye Spor - Bitexen Adana 1954 Futbol Kulübü
15.00 İDAŞ Çatalca - Tokatspor Belediye Plevne Spor
28 NİSAN 2024 PAZAR
TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor
15.00 ACNTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor
15.00 Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 Sarıyer - İskenderunspor A.Ş.
15.00 Menemen Futbol Kulübü - Belediye Derince Spor
15.00 Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler
15.00 GMG Kastamonuspor - Isparta 32 Spor
15.00 İnegölspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor
30 Nisan 2024 Salı
TFF 2. Lig Beyaz Grup
13.00 Diyarbekir Spor A.Ş. – Bursaspor