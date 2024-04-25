TFF tarafından her hafta 2. Lig ve 3. Lig’den bazı maçlar TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanıyor.

Bu hafta da canlı yayınlanacak maçlar açıklandı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankara Demirspor maçı da, canlı olarak yayınlanacak maçlar arasında yer aldı.

Yine grupta lider olan Esenler Erokspor’un da kendi sahasında Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile oynayacağı maç da TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Söz konusu iki müsabaka da 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te başlayacak.

TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

27 Nisan 2024 Cumartesi

TFF 3. LİG 2. GRUP

15.00 Turgutluspor - TPAO Batman Petrolspor A.Ş.

15.00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Silifke Belediye Spor

15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Anadolu Üniversitesi

15.00 Kemerkent Bulvarspor - Kelkit Hürriyet Spor Kulübü

TFF 3. LİG 3. GRUP

15.00 Fatsa Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor

TFF 3. LİG 4. GRUP

15.00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Sebat Gençlik Spor

15.00 Nevşehir Belediye Spor - Bitexen Adana 1954 Futbol Kulübü

15.00 İDAŞ Çatalca - Tokatspor Belediye Plevne Spor

28 NİSAN 2024 PAZAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup

15.00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor

15.00 ACNTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor

15.00 Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

15.00 Sarıyer - İskenderunspor A.Ş.

15.00 Menemen Futbol Kulübü - Belediye Derince Spor

15.00 Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler

15.00 GMG Kastamonuspor - Isparta 32 Spor

15.00 İnegölspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor

30 Nisan 2024 Salı

TFF 2. Lig Beyaz Grup

13.00 Diyarbekir Spor A.Ş. – Bursaspor