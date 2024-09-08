TFF, YouTube kanalı aracılığıyla TFF 2. ve 3. Ligde her hafta bazı maçları canlı olarak yayınlıyor. Bu kapsamda bugün TFF YouTube kanalı aracılığıyla sporseverlere canlı olarak ulaştırılacak maçlar da belli oldu.

TFF 2. Lig 2. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla bugün 2 maç yayınlanacak.

İşte TFF YouTube kanalı aracılığıyla bugün (8 Eylül Pazar) canlı olarak yayınlanacak o maçlar:

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP

16.00 GMG Kastamonuspor - Batman Petrol Spor A.Ş.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP

16.00 Diyarbekir Spor A.Ş – Giresunspor