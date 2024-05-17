Bugün TFF 2. Lig Play-off 2. tur heyecanı yaşandı. Maçların ardından play-off 3. turuna çıkan takımlar belli oldu.

Beyaz Grup play-off 2. turunda 1461 Trabzon FK ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşı karşıya gelirken kırmızı Grup takımlarından ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Anagold 24Erzincanspor karşılaştı.

Beyaz Grup play-off 2. tur ilk maçında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile 1461 Trabzon FK 0 – 0 berabere kalmıştı. Trabzon’da oynanan rövanş maçında ev sahibi ekip Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi 2 – 1 mağlup ederek 3. tura yükseldi ve Van Spor’un rakibi oldu.

Kırmızı grupta da heyecan doruktaydı. 1. tur maçında Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda rakibi Anagold 24Erzincanspor’u 3 – 0’lık bir skorla mağlup etmişti. Bugün 15.30 da Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan maçta gülen taraf Alagöz Holding Iğdır FK oldu. Rakibini 3 – 1 yenen Iğdır temsilcisi play-off’ta 3. tura çıktı.

Play-off 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. 3. tur play-off 1. maçları 22 Mayıs’ta, rövanş maçları ise 27 Mayıs’ta oynanacak.