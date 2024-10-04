7 - 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan denetimler nedeniyle bazı sokak ve caddelerdeki aydınlatmaların gündüz saatlerinde kontrol amaçlı devreye alınacağı belirtildi.

Açıklamalarda bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, TEDAŞ tarafından her yıl düzenli olarak sokak ve cadde aydınlatmalarının denetiminin yapıldığını ifade ederek, “Her dağıtım bölgesinde olduğu gibi bölgemizde de aydınlatma tesisatlarının denetimi yapılmaktadır.

Denetimler sırasında TEDAŞ heyetinin belirleyeceği lokasyonlardaki aydınlatmalarımız gündüz saatlerinde devreye alınacaktır. Gündüz saatinde yanan aydınlatmaların kontrol amacıyla devreye alındığını halkımızın bilmesini isteriz. Denetimler sonrasında süreç yine normale dönecektir” dedi.