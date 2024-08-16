Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Van da dahil olmak üzere birçok ilde 195 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu, iş arayanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat!

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işçi alımı için düğmeye bastı. Başvurular, her bir aday için sadece bir iş yeri ve meslek dalı ile sınırlı tutulacak.

Başvurular, 12 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve bugün yani 16 Ağustos 2024’te sona erecek. Son dakikada başvuru yaparak, bu büyük fırsatı kaçırmayın!

Van ve diğer illerde yapılacak olan alımlar için başvurular online olarak İŞKUR’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu alımlar, TCDD’nin genişlemekte olan altyapısına güç katmak amacıyla yapılmakta. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, bu prestijli kamu kurumunda çalışma fırsatını elde edecek.

Başvuruların ardından, adayların teslim edeceği evraklar TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilecek. Evrak teslim sonuçları 19 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sözlü sınavlarda beceri ve mesleki yeterlilik testlerinden geçecek.

Bu başvuru süreci, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Van'da ve diğer illerdeki alımlar için bugün son şans! Başvurunuzu hemen yapmazsanız, bu fırsatı kaçırabilirsiniz!