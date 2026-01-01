TCDD, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 77 kişiyi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden daimi işçi alımı olarak istihdam edecek.

Alım kapsamında Van Araç Bakım Depo Müdürlüğüne; mekaniker-vagon (İŞKUR meslek adıyla) 1 vagon imal ve tamircisi alınacak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

-Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 30.12.2025-05.01.2026 tarihleri arasında yapabilecek.

-Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

-İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde ve ilan metninde belirtilen bölümden mezun olmak şartıyla, noter kurası ile belirlenecektir. Üst öğrenimden mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

-İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacak.

-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek.