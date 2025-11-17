Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, aralarında Van’ın da bulunduğu birçok ilde personel alımı yapacak.

TCDD, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 346 kişiyi noter huzurunda (KPSS’siz) kura ile, 434 kişiyi de sözlü sınavla (KPSS’li) olmak üzere toplam 780 işçiyi istihdam edecek.

İş gücü talepleri il/ülke düzeyinde, KPSS şartı aranarak 17 Aralık 2025 – 21 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. İş gücü taleplerine başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecek.

VAN’A DA PERSONEL ALIMI YAPILACAK

TCDD’nin 780 işçi alımı yapacağı iller arasında Van da yer alıyor. Van’da alınacak işçiler Van 561 yol bakım şefliğinde görevlendirilecek ve sözlü sınava tabi tutulacak.

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacak.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek.

İlan tarihi itibarıyla sözlü ve kura çekimi ile alınacak personellerin 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.