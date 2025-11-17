Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin adı artık 'KOOP Market' olarak değiştirildi. "KOOP Gibisi Bulunmaz" sloganıyla tanıtılan yeni dönemin lansmanında konuşan Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, KOOP Market’in üreticiden aracısız olarak tüketiciye ürün ulaştıran bir yapı olduğunu belirtti.

Halepli, “Biz bir market değiliz; Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Çiftçilerimizin ürettiği doğal ve güvenli ürünleri kendi fabrikalarımızda işleyerek KOOP Market’lerde tüketicilerimize güvenle sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Marketler, yeni marka kimliği 'KOOP Market' adıyla düzenlediği lansmanda yeni dönem vizyonunu tanıttı. Ümraniye'de gerçekleştirilen ve 'Koop Gibisi Bulunmaz' sloganıyla duyurulan yeni kampanya lansmanına Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ve çok sayıda davetli katıldı.

'ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

Tanıtım toplantısında konuşan Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, “Konuşmama başlamadan önce, askeri uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Evet, bugün KOOP lansmanı ile ilgili olarak buradayız. Bu güzel ve anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan KOOP ailesi olarak çok mutluyuz" diye konuştu.

'BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ ADIYLA KOOP MARKET MARKASIYLA HİZMET VERECEĞİZ'

Markanın dönüşüm sürecini anlatan Halepli, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif ve marketleri, bugünden itibaren yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek. Biz bu sürece bugün başlamadık, yaklaşık olarak 6 ay öncesinde markamızı yeniledik. Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif ve marketlerin logosunu değiştiriyoruz.

Şunun üzerine, bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz. KOOP Market üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürünlerini ulaştıran bir yapıdır. Biz bir market değiliz. Biz Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız.

Biraz sonra lansman reklam filmlerimizde de göreceksiniz. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği ürünleri, doğal ürünleri, güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan KOOP marketlerde güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GENELİNDE 4 BİN 500 SATIŞ NOKTAMIZ VAR'

Halepli, “Yeni adı, yeni yüzü ve yeni iletişim yaklaşımıyla KOOP Market olarak 2 bin 356 tane tip bir dediğimiz KOOP marketlerle tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bizim bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4 bin 500 adet satış noktamız var. Hedefimiz 2026'da da büyümeye devam etmek.

Bu büyümeyi devam ettirirken şu anda Ankara'da ve İstanbul'da içinde bulunduğumuz binanın altında bulunan yeni market konseptimizle tüketicilerimizin beklentilerine cevap vermeye çalışacağız. Demin de söyledim, biz sadece bir alışveriş noktası değiliz. Biz, kooperatifin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan bir güven noktasıyız.

Çiftçinin alın terini değerli kılan bir noktayız. Esnafı güçlendiren, halkımıza yüzde 100 yerli ve doğal ürünler sunan bir noktayız. İşte onun için biz sadece bir alışveriş noktası değiliz" dedi.

'ÇİFTÇİDEN GELEN HAM MADDEYİ GERÇEK DEĞERİNİ VEREREK SUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Şevket Varol Halepli, “KOOP bugün yepyeni bir dönüşümü bu kampanyayla başlatıyor. Sadece bir isim değişikliği değil bu dönüşüm. Bu bir duruşun ifadesi, bu bir manifesto, bu bir halkımıza verilen taahhüt. 'KOOP gibisi bulunmaz, bulunmayacaktır.' Çiftçiden gelen ham maddeyi Tarım Kredi Grubu'nun bünyesindeki fabrikalarda işleyerek, demin de ifade ettiğim gibi halkımıza en uygun fiyatla malın gerçek değerini vererek sunmaya çalışacağız. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz her zaman en ucuzu olamayız. Piyasadaki rakiplerimizle her zaman için bizi lütfen hem tüketici hem diğer gruplar elma elma olarak karşılaştıralım" dedi.

Lansmanda beş filmden oluşan 'KOOP Gibisi Bulunmaz' kampanyası tanıtıldı. Kreatif süreçleri SS Project, müzik düzenlemesi WeRhapsody, prodüksiyonu ise Kala Film tarafından yürütülen kampanyanın yönetmen koltuğunda Ali Ardıç yer aldı