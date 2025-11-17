2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 22.45’te İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi.

Bulgaristan’la oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan, alt adalesindeki sakatlık sebebiyle ise Aral Şimşir'in aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden iki milli oyuncunun da aday kadronun dışında bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek’in kamptan ayrıldığı, Galatasaraylı forvet oyuncusu Ahmed Kutucu’nun ise aday kadroya dahil edildiği ifade edildi.