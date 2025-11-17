Tadilat nedeniyle uçuşlara ara verilen Van Ferit Melen Havalimanı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden uçuşlara açıldı. Aylardır farklı illerden yolculuk eden Vanlılar, kendi şehirlerinden doğrudan uçma imkanına kavuşsa da bu kez yakın tarihlere alınan bilet fiyatlarındaki yüksek rakamlar kara kara düşündürüyor.

YAKIN TARİH FİYATLARI YÜKSEK, İLERİ TARİHTEKİ FİYATLAR DÜŞÜYOR

Van Ferit Melen Havalimanı, pistteki aşınma nedeniyle yürütülen bakım çalışmaları kapsamında önce 1 Mayıs ile 5 Eylül arasında 90 gün yarı zamanlı hizmet vermiş, ardından 5 Eylül'den 5 Aralık'a kadar tam kapanma dönemine girmişti. Yüklenici firmanın çalışmaları hızlandırması sayesinde kapanış süresi kısaldı ve havalimanı beklenenden erken bir şekilde hizmete hazır hale getirilerek bugün ilk uçaklarını kabul etmeye başladı.

Havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, seferlerine başlayan Türk Hava Yolları, AJET ve Pegasus şirketlerinin bilet fiyatları da dikkat çekti.

Yakın tarihli uçuşlarda ücretler yüksek seviyelerde seyrederken; Türk Hava Yolları'nın 18 Kasım İstanbul seferleri 5 bin 320 TL'den başlayıp Kasım sonuna doğru 3 bin 275 TL'ye iniyor, Van-Ankara hattında ise aynı tarihteki 6 bin 853 TL'lik fiyat ay sonunda 4 bin 776 TL'ye geriliyor.

AJET'in İstanbul uçuşları 18 Kasım için 4 bin 537 TL olurken Kasım sonlarında bin 800 TL'ye kadar düşüyor, Aralık başında 2 bin 35 TL'ye olarak görülüyor. Ankara rotasında 18 Kasım'daki 3 bin 850 TL’lik bilet fiyatı, Aralık başına kadar 2 bin 600 TL bandına çekiliyor.

Pegasus ise İstanbul seferlerinde 18 Kasım'ı 5 bin 336 TL ile açarken ay sonunda bin 796 TL'ye kadar fiyatları indiriyor, Ankara uçuşlarında 18 Kasım için 6 bin 295 TL olan ücret Kasım sonunda 4 bin 221 TL'ye, Aralık başlarında 2 bin 496 TL’ye fiyatlandırılıyor. Bu fiyat seviyeleri, Vanlıların havayolu ulaşımındaki maliyet yapısını sarsıyor.

Not: Haberde yer alan ücretler, haberin hazırlandığı tarih ve saatteki güncel verilere dayanıyor; belirtilen tarihlerde uçuş yapmak isteyen vatandaşlar, bilet satın alma anında farklı fiyatlarla karşılaşabilirler.