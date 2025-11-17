Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda seyahat etmek isteyen yolcuları için yeni bir kampanya düzenledi. İstanbul havalimanı varışlı veya çıkışlı uçuşları kapsayan kampanyaya yoğun talep olması bekleniyor.

Resmi sosyal medya hesaplarından duyurulan kampanyada, bilet fiyatları 1000 TL’den başlayacak şekilde belirlendi. Böylece kış dönemi seyahat planı yapan vatandaşlar uygun fiyatlı uçuş bileti bulabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini yalnızca bugün ve yarın, yani 17-18 Kasım 2025 tarihlerinde satın alabilecek. Satın alınan biletlerle seyahat tarihi ise 3 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 arasındaki dönemle sınırlı tutuldu. Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferleri kapsıyor. Van Ferit Melen Havalimanı’na yapılacak ya da Van’dan İstanbul Havalimanı’na yapılacak uçuşlar da bu kampanya dahilinde yer alıyor ve 1000 TL’ye bilet alınabiliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri için Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinin ziyaret edilmesi gerekiyor.