Yayımlanan ilanda, “Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve kuruluşlarına 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere Önlisans mezunu ve KPSS şartı aranarak daimi işçi alımı yapılacağı” aktarıldı.

TCDD, toplamda 195 daimi işçi alacağını bildirirken, Van’dan da 1 kişi alınacağını duyurdu. Van’da alınacak personel Van Araç Bakım Depo Müdürlüğünde görevlendirilecek.

İşte detaylar;

GENEL ŞARTLAR

1-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

2-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

3-35 yaşını aşmamış olmak,

4-Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

5-Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

6-Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

7-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve tehlikeli işler sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 31.12.2024- 06.01.2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

1-Her bir aday yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek,

2-Önlisans mezunu ve KPSS puanı ile belirlenecek,

3-Evrak teslim tarihleri www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak tarihlerde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Evrak teslimleri şahsen veya postayla yapılabilir. (Adres: Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA)

4-Adayların teslim edeceği evraklar; diploma fotokopisi (mezuniyet belgesi), nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil belgesi ve e-devlet üzerinden alınacak tarihçeli yerleşim yeri bilgisi raporu

5- Kaynakçı adaylardan “ Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)” veya “Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)” belgesi istenecektir.

6-Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü ilanına başvuracak adaylardan C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ehliyet ve G sınıfı ehliyet istenecektir.

Tüm Detaylara, (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü başlığı altındaki detaylardan ulaşılabilir.